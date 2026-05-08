Турэксперт Голов рассказал, как сократить расходы на путешествия

Значительную часть расходов на путешествия часто составляют билеты. О том, как сэкономить, рассказал радио Sputnik президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов.

По словам эксперта, стоимость тура на 70% зависит от наличия авиабилетов и их количества. В периоды, когда спрос на авиаперевозки высокий, а предложений недостаточно, туроператоры могут подключать дополнительные средства для полетов, например, заключать договоры на чартерные рейсы. В такие моменты можно удачно приобрести «горящий» тур.

Кроме того, Голов рекомендует следить за событийным календарем. В каждом регионе есть интересные мероприятия, о которых стоит узнать заранее. Когда событие становится популярным, о нем забывают, а места еще могут оставаться свободными. Эксперт советует заходить в интернет, задавать дату и искать мероприятия. Это может быть что-то интересное рядом с вами или в соседнем регионе.