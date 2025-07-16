Россиянам посоветовали обратить внимание на недвижимость в Саудовской Аравии

Открытие Саудовской Аравией рынка недвижимости для иностранцев, запланированное на 2026 год, непременно привлечет внимание россиян. Об этом 360.ru сообщила эксперт Neginski по зарубежным рынкам недвижимости Ксения Кадесникова.

«Несмотря на низкую прозрачность рынка, отсутствие четких правил покупки и большое количество ограничений для иностранцев, над рынком уже кипит интерес и желание стать ранним инвестором именно здесь», — отметила она.

По словам Кадесниковой, такой ажиотаж связан с успешным кейсом в виде искусственного архипелага в Дубае Palm Jumeirah. Первую фазу продаж там открыли в 2004 году, однако учреждение по регулированию рынка недвижимости приступило к работе только в 2007-м.

То есть и в ОАЭ ранние инвесторы заходили на рынок в условиях высокой неопределенности: отсутствовала полноценная правовая база и рыночная инфраструктура. Это не помешало извлечь выгоду. В Саудовской Аравии весьма вероятен подобный сценарий.

Собеседница 360.ru пояснила, что новый рынок станет альтернативой для инвесторов, но вряд ли заменит Дубай, где на сегодняшний день существуют понятные программы по получению EID, ипотеки, образования и медицинских услуг.

«Рынку Саудовской Аравии еще нужно время, но именно сейчас формируются возможности», — подчеркнула Ксения.

Эксперт добавила, что ежегодно россияне инвестируют в иностранную недвижимость порядка двух миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что стоимость жилья в Туле сравнима с ценами на недвижимость в ОАЭ. Однако, по словам экономиста Елены Степанычевой, покупка жилья за границей сопряжена с юридическими и налоговыми рисками.