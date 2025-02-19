Экономист Степанычева: стоимость жилья в Туле сравнима с ценами на недвижимость в ОАЭ

Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Туле сравнима с ценами на недвижимость в ОАЭ, Сингапуре, Таиланде и Испании. Об этом сайту «ТСН 24» рассказала доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Елена Степанычева.

Специалист отметила, что покупка зарубежной недвижимости открывает перспективы экономии на аренде и возможностях для инвестиций. Однако приобретение жилья за границей сопряжено с юридическими и налоговыми рисками, колебаниями валютных курсов и проблемами с продажей.

Перед покупкой важно тщательно изучить рынок и правовые нюансы, предупредила Степанычева.