Экономист Степанычева: стоимость жилья в Туле сравнима с ценами на недвижимость в ОАЭ

Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Туле сравнима с ценами на недвижимость в ОАЭ, Сингапуре, Таиланде и Испании. Об этом сайту «ТСН 24» рассказала доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Елена Степанычева.
Специалист отметила, что покупка зарубежной недвижимости открывает перспективы экономии на аренде и возможностях для инвестиций. Однако приобретение жилья за границей сопряжено с юридическими и налоговыми рисками, колебаниями валютных курсов и проблемами с продажей.
Перед покупкой важно тщательно изучить рынок и правовые нюансы, предупредила Степанычева.
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