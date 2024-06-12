Россиянам пообещали, что они смогут покупать доллары и евро, минуя санкции

ЦБ: граждане и компании смогут покупать доллары и евро, несмотря на санкции

Физические и юридические лица могут продолжать совершать операции с долларами и евро через российские банки, несмотря на американские санкции. Об этом сообщил Банк России на официальном сайте .

«Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов», — говорится в релизе.

Сбережения россиян в иностранной валюте остаются сохранными, по вкладам и счетам сохранится прежний режим выдачи средств, сообщил регулятор.

Из-за введенных санкций Мосбиржа с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро.