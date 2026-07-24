Турагент Шекер рассказала, что российские туристы все чаще выбирают культурный отдых в Турции

Турагент Дениз Шекер сообщила РИА «Новости» , что российские туристы в Турции все чаще отдают предпочтение культурно-познавательному отдыху вместо привычного пляжного времяпрепровождения.

Наблюдается рост интереса к маршрутам, которые сочетают в себе историю, природу и гастрономию. По словам Шекер, отдыхающие из России хотят не только насладиться пляжами, но и изучить культуру регионов Турции, отметил «Ридус».

Согласно данным Coral Travel, в летнем сезоне 2026 года спрос на путешествия по Ликии и Черноморскому региону вырос более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом. Интерес к культурным турам на Кипр увеличился втрое.

Среди самых востребованных маршрутов остаются Ликия с посещением Фетхие, Олюдениза, каньона Саклыкент и Дальяна, а также Восточное Причерноморье с маршрутами через Узунгель, плато Айдер, Зилкале и грузинский Батуми. Туроператоры рекомендуют бронировать подобные поездки заранее, так как места в группах заканчиваются очень быстро.