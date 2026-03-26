Россиянам объяснили опасность покупки иномарок в Белоруссии

Некоторым россиянам начали предлагать купить автомобили в Белоруссии по новой схеме. Перед этим необходимо получить вид на жительство и заплатить минимальную пошлину, но этот способ экономии несет определенные риски, рассказал «Российской газете» директор департамента компании «Рольф» Николай Иванов.

Он предупредил, что страхование таких автомобилей по программам КАСКО или ОСАГО станет невозможным.

«В результате покупатель станет владельцем дорогостоящего актива, но защитить его от возможных рисков не сможет», — отметил Иванов.

Директор департамента «Рольфа» признал, что на начальном этапе выгода может показаться привлекательной, однако в итоге может создать массу проблем.

Ранее стало известно, что продажи легковых машин в России по итогам февраля выросли на 3,7%. Чаще всего покупали Lada, Hyundai, Kia, Volkswagen и Toyota.