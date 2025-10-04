Сегодня 18:30 Моделинг или рабство? Как россиянки становятся жертвами азиатских мошенников 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com Мир

Обещание карьеры модели, пытки и забор с колючей проволокой — еще одна россиянка самостоятельно спаслась из мошеннического кол-центра в Мьянме. Там, как и в других азиатских странах, есть целые подпольные «города скамеров».

Криптовалюта и кандалы Ольга (имя изменено) в 2024 году путешествовала по Таиланду. Когда деньги стали заканчиваться, девушка решила найти подработку. В одном из местных чатов она увидела объявление о поиске офисных сотрудников в Мьянме. «Агент уверял, что я буду заниматься консультациями по крипте, даже высылал информацию о биржах. Я все это усердно учила. Если честно, у меня была мечта — открыть собственную арт-студию. Потому и приняла предложение», — рассказала Ольга РИА «Новости». На место ее доставляли на лодке, затем пересадили в машину с автоматчиками. Авто прибыло на территорию с забором и колючей проволокой. У КПП девушка заметила кандалы. Охранники на ее вопрос о том, зачем нужны «эти штуки», ухмыльнулись: «Усмиряли одного африканца — пытался бежать».

Тайперы и модели Суть работы заключалась в том, что низшее звено — тайперы — ищут богатых иностранцев и вступают с ними в переписку. Конечная цель — заставить жертву перевести деньги под видом инвестиций в криптовалюту. «Тайперы — в основной китайцы, граждане Мьянмы или африканцы. Английского не знают, все диалоги прогоняют через бот-переводчик», — рассказала россиянка. При необходимости в игру вступали «модели.

От меня требовалось по голосовой или видеосвязи созвониться с иностранцем и "посветить лицом": пусть убедится, что общается не с ботом. Для этого придумывали какую-то легенду. Допустим, я немка, занимаюсь дизайном одежды. А состояние сколотила на крипте. И его научу — надо лишь немного вложиться. Ольга пострадавшая

Публичный дом Тайперам на такой работе обещают 1,2 тысячи долларов в месяц, «моделям» — пять тысяч. Но этих денег никто не видит: организаторы выставляют огромный счет якобы за дорогу и отбирают паспорта. Так же есть система штрафов. Само место за колючей проволокой напоминает «город в городе»: кафе, фруктовые лавки и даже публичный дом.

Жестокие средства воспитания В Азии немало «черных» кол-центров, где царит беспредел. «Я познакомилась с русской девочкой, которую перевели к нам из самого страшного парка. Телесные наказания там — обычное дело. „Моделей“ не били по лицу, чтобы не испортить „товарный вид“, но могли связать и подвесить за ноги», — поделилась Ольга. Физические наказания есть и в «белых» кол-центрах — именно в таком оказалась главная героиня этой истории. На ее глазах босс тайпера-китайца до гематом отхлестал его шнуром от компьютера. Для усмирения недовольных существуют тюрьмы. Ольга попала туда после того, как попыталась выпросить обещанную зарплату. «Провинившиеся сидят прямо на бетонном полу. Моими соседями по камере были два китайца и китаянка — они там провели неделю», — вспомнила собеседница агентства. Она сымитировала нервный срыв — ее перепродали в другой парк. Девушка решила бежать, потому что не хотела лишиться совести и стать человеком, для которого обман — это норма.