Россиянам на Ямайке объяснили, как выжить во время урагана «Мелисса»

Проживающих на Ямайке россиян призвали подготовиться к разрушительному урагану, вызванному тропическим штормом «Мелисса», сформировавшимся в Карибском море. Пресс-служба посольства России на Ямайке подготовила четкие рекомендации.

«Тропический шторм „Мелисса“ движется в сторону острова. Прогнозируется обильное количество осадков, а также его трансформация в ураган. Порывы ветра могут достигать скорости свыше 50 метров в секунду», — предупредили в дипведомстве.

Россиян призвали проверить, есть ли дома дождевики, водонепроницаемая обувь, инструменты, фонарики с заряженными батарейками, переносной радиоприемник и керосиновая лампа. А также подготовить документы и деньги на случай эвакуации.

«Сделайте запасы питьевой воды и еды, которой не требуется приготовление или разогревание, спичек, свечей, керосина, средств первой помощи, которых хватило бы на четыре-пять дней», — добавили в посольстве.

Также ведомство опубликовало инструкцию, которая поможет пережить стихийное бедствие.

Местное управление по чрезвычайным ситуациям предупреждает: «Мелисса» достигнет острова и будет действовать в его окрестностях до 29 октября.

Одна из читательниц 360.ru рассказала, что у нее на Ямайке сейчас находится сын.

«Он в Кингстоне. Город остался в стороне от урагана. Есть подтопления, поваленные деревья, связи сотовой нет пока. Это все пока что я знаю», — поделилась женщина.

Ранее местный блогер Денис в беседе с 360.ru отметил, что «Мелисса» уже нанесла значительный ущерб и ситуация может ухудшиться. По его словам, низинные районы, в том числе части Кингстона, затопило, а с гор спускаются мощные потоки, которые смывают улицы.