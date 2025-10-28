«Реально страшно». Ямайский блогер рассказал о выживании во время урагана «Мелисса»

Мощный ураган «Мелисса» достиг юго-западной части Ямайки, став одним из сильнейших штормов в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) .

По данным синоптиков, ураган сохраняет пятую — максимальную — категорию по шкале Саффира—Симпсона, а скорость устойчивого ветра превышает 81 метр в секунду. Власти и метеорологи настоятельно рекомендуют жителям оставаться в укрытиях до улучшения ситуации.

Ранее сообщалось, что неподалеку от Ямайки в результате непогоды погибли по меньшей мере три человека. Информация о масштабах разрушений и пострадавших на острове уточняется.

Местный блогер Денис в разговоре с 360.ru рассказал, что «Мелисса» уже привела к серьезным последствиям, и ситуация может ухудшиться. По его словам, низинные районы, включая части Кингстона, уже оказались под водой, а с гор сходят мощные потоки, смывая улицы.

«Государство подготовилось: людей из слабых домов заранее перевели в укрытия, но все может плохо закончиться. Реально страшно», — отметил он, добавив, что шторм угрожает также сельскохозяйственным районам и может привести к продовольственным проблемам.

Несмотря на стихию, страны Карибского бассейна продолжают пользоваться спросом среди туристов. Об этом 360.ru заявила эксперт РСТ, руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.