Пресс-секретарь РСТ Абдюханов отметил, что российские туристы станут чаще посещать Пекин после отмены виз в КНР
Председатель МИД КНР Го Цзякунь на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине объявил о новом шаге в отношениях с Россией — введении безвизового режима для российских туристов. Находиться в Китае можно будет до 30 дней. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу, написал сайт телеканала «Звезда».
Он сказал: «Просил бы передать руководству КНР и нашему другу, безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, мы сделаем то же самое».
Ожидается, что решение увеличит туристический поток и подтолкнет бизнес к развитию. По прогнозам туроператоров, спрос может вырасти на 35–40%. Пресс-секретарь РСТ Артур Абдюханов отметил, что популярными направлениями станут Пекин, горы Аватара и деревни на воде.
Безвизовый режим облегчит приграничный туризм и путешествия выходного дня. Между Россией и Китаем действует 20 пунктов пропуска.