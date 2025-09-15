Пресс-секретарь РСТ Абдюханов отметил, что российские туристы станут чаще посещать Пекин после отмены виз в КНР

Председатель МИД КНР Го Цзякунь на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине объявил о новом шаге в отношениях с Россией — введении безвизового режима для российских туристов. Находиться в Китае можно будет до 30 дней. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу, написал сайт телеканала «Звезда» .

Он сказал: «Просил бы передать руководству КНР и нашему другу, безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, мы сделаем то же самое».

Ожидается, что решение увеличит туристический поток и подтолкнет бизнес к развитию. По прогнозам туроператоров, спрос может вырасти на 35–40%. Пресс-секретарь РСТ Артур Абдюханов отметил, что популярными направлениями станут Пекин, горы Аватара и деревни на воде.

Безвизовый режим облегчит приграничный туризм и путешествия выходного дня. Между Россией и Китаем действует 20 пунктов пропуска.