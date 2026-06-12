Россиян предупредили об опасности ареста спецслужбами США в Таиланде

Россиянам, которые могли вызвать недовольство американских властей, следует избегать поездок в Таиланд из-за опасности ареста. Об этом предупредили в МИД России .

В министерстве призвали граждан, имеющих малейшие основания предполагать, что они могут являться объектами уголовного преследования властей США, не пересекать границу Таиланда даже транзитом. Слишком высока вероятность задержания или ареста на территории этой страны по запросам американских силовиков.

В МИД отметили, что Таиланд остается дружественным России, но там действует двусторонний договор с США о выдаче, а спецслужбы Вашингтона развернули настоящую «охоту» за россиянами.

Эта практика началась в 2008 году с ареста предпринимателя Виктора Бута, который потом более десяти лет провел в тюрьме. Сейчас многие граждане России, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американцев, предупредили дипломаты.

Ранее МИД анонсировал жесткий ответ на новые санкции Евросоюза.