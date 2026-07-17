Россиян предупредили о риске отключения турецких сим-карт

Россияне в Турции могут столкнуться с блокировкой местных сим-карт, а также отключением связи, если до 25 июля не верифицируют номер в офисах мобильных операторов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе оператора Vodafone.

Турецкий регулятор BTK обязал операторов верифицировать телефонные номера до 25 июля. Мера призвана помочь в борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Для верификации необходимо прийти в офис оператора с паспортом для уточнения данных или актуальным ВНЖ. Также потребуется войти в профиль в приложении государственных услуг e-devlet.

В случае успешной проверки клиенту нужно пройти в приложении верификацию по фотографиям.

Регулятор ввел новые ограничения: туристы смогут использовать один номер, граждане Турции — шесть, иностранцы с ВНЖ — три.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, покупающих чужие сим-карты.