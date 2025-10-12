Россиян лишили премиального отдыха в Египте из-за международной конференции
Россиян выселили из отеля в Египте из-за конференции по вопросам сектора Газа
Российских туристов лишили элитного отдыха в Египте из-за проведения международной конференции по гуманитарным вопросам сектора Газа. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Из пятизвездочного отеля Rixos Premium Alamein выселили около 30 соотечественников, там и прошло мероприятие. Туристам предложили более дешевую гостиницу, хотя тур на двоих в африканскую страну стоил около 350 тысяч рублей.
Позднее отдыхающим объяснили, что в Rixos Premium Alamein проводится конференция, из-за чего временно придется сменить отель на уровень ниже. Доставленные туристам неудобства руководство Rixos оценило в 16,2 тысячи рублей и провело им дискотеку с российской музыкой.
Ранее российские туристы оплатили дорогой отель в Египте и оказались в недострое. Прямо во время отдыха на территории работали строители, а бассейн оказался весь в пыли.