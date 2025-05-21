Россия защитит интересы в сфере судоходства на Балтике

Ответ на попытку нападения на российский танкер в Балтийском море продемонстрировал способность страны жестко реагировать на подобные ситуации. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело
РИА «Новости».
«Как показали связанные с попыткой пиратского нападения на один из танкеров последние события, Россия показала, что способна реагировать достаточно жестко», — сказал он.
Несколько дней назад в Балтийском море
произошла попытка захвата следовавшего в российский порт танкера. Катера береговой охраны Эстонии попытались заблокировать судно, шедшее под флагом Габона. Пограничники приказали взять курс в эстонские территориальные воды, однако экипаж отказался выполнять требование.
В зоне ЧП появился российский истребитель поколения «4++» Су-35С, после чего нападавшие ретировались. Танкер успешно продолжил путь в пункт назначения.
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