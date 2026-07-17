Россия заподозрила Иран в экспорте цветов из Армении

Россельхознадзор попросил Иран временно приостановить сертификацию цветов для поставок в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В 2026 году объем экспорта из Исламской Республики превысил показатели аналогичного периода прошлого года. В документах страной происхождения указан Иран.

«При этом по внешним характеристикам продукции и особенностям упаковки продукция идентична той, что ввозилась из Армении», — отметили в Россельхознадзоре.

Поставки цветов из Армении в Россию запретили с 22 мая.

«Служба обратилась с просьбой приостановить сертификацию цветочной продукции до проведения двусторонних переговоров и прояснения вопроса», — заключили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз в страну турецких ягод и фруктов после обнаружения карантинных оснований для приостановки экспорта.