Россия заняла первое место по поставкам газа и нефти в Китай

Россия уверенно занимает первое место по поставкам нефти и газа в КНР. Об этом сообщил президент Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям восьмого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

«Россия уверенно занимает первое место по объему поставок китайским потребителям нефти и природного газа, находится в числе лидеров среди экспортеров угля и СПГ», — сказал глава государства.

Он напомнил об успешном завершении строительства в Китае нескольких энергоблоков атомных электростанций российского дизайна. Также ведется совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности и экологической безопасности процессов добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья.

Ранее Путин провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча прошла в дружественной атмосфере.