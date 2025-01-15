Россия закупила у Индии пылесосы почти на четыре миллиона долларов

Почти четыре миллиона долларов потратила Россия на покупку пылесосов в Индии. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные индийского статведомства.

По данным агентства, с января по октябрь Россия закупила у Индии пылесосы на 3,86 миллиона долларов. Сумма закупки, по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году, выросла в 193 раза.

Кроме того, вырос импорт и на некоторые другие электрические товары. За прошлый год российское правительство потратило в 19 раз больше средств на электробритвы и машинки для стрижки волос (более одного миллиона долларов), в шесть раз больше средств на покупку деталей и механизмов для электрических генераторов (4,21 миллиона долларов), и в пять раз больше на электрические водонагреватели (11,25 миллиона долларов). В два раза увеличились расходы на поставки аккумуляторов (10,32 миллиона долларов).

В прошлом году Индия вдвое нарастила закупки российских алмазов. Объем импорта увеличился до 728 тысяч карат.