Россия закрыла въезд для 99 граждан Канады

МИД: Россия закрыла въезд для 99 граждан Канады, среди них — мэр Торонто Чоу

Фото: РИА «Новости»

Россия в качестве контрмер закрыла въезд на территорию страны 99 гражданам Канады, которые вовлечены в реализацию и разработку русофобского курса. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

«В порядке контрмер с российской стороны на постоянной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию для 99 канадских граждан, которые активно вовлечены в реализацию русофобского курса официальной Оттавы», — заявили в ведомстве.

В МИД добавили, что в России относятся к народу по-доброму, отделяя  простых канадцев с их заботами и чаяниями от культивирующей ненависть к бросившим вызов глобалистскому миропорядку нынешней политической элите страны.

В очередной «стоп-лист» попала мэр Торонто Оливия Чоу и 15 канадских сенаторов.

В июне Канада ввела санкции против компании «Победа» и ряда российских СМИ, среди них — телеканалы Мариуполь-24», «Санкт-Петербург» и «Таврия».

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