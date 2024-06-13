Канада ввела санкции против компании «Победа» и ряда российских СМИ

Фото: Pxhere

Правительство Канады расширило список санкций в отношении России. В перечень вошли физические и юридические лица, сообщили в пресс-службе канадского МИД.

Под ограничения попали авиакомпания «Победа», Новороссийское морское пароходство, АО «Электроавтоматика» и другие. Также Канада ввела санкции против ряда СМИ. Среди них — «Российская газета», телеканалы «Таврия», «Санкт-Петербург» и «Мариуполь-24».

В санкционный перечень попали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, легендарный хоккеист Владислав Третьяк и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Причины введения ограничений в отношении конкретных лиц Канаде не объяснили, сообщили «Известия».

Великобритания 13 июня присоединилась к Соединенным Штатам и ввела санкции против Мосбиржи. Также под ограничения попали Национальный клиринговый центр, СПб Биржа и Национальный расчетный депозитарий.

Завод по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в ЗелАО

Доллар улетел, но обещал вернуться. Что произошло с Мосбиржей и почему валюта подорожала

Фейк: бомбардировщик Ту-95МС устарел и выработал свой ресурс

Отметка роста. Минимальную зарплату россиян захотели привязать к МРОТ

Пашинян получил карт-бланш от США. Выход из ОДКБ уничтожит страну

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте