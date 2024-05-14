Россия закроет погранпункт в аэропорту Еревана | 360°

Мир 14 мая 2024, 18:43 Россия закроет погранпункт в аэропорту Еревана Бортников: Россия закроет погранпункт в ереванском аэропорту Звартноц

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Россия закроет пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом заявил кандидат на пост директора Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, сообщило издание «СенатИнформ».

По его словам, присутствие российских военных в Армении сохранится. Они будут контролировать ситуацию на рубежах этой страны с Турцией и Ираном.

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Бортников также напомнил, что в ноябре 2020 года армянская сторона обратилась к РФ с просьбой оказать содействие и выставить пограничные подразделения ФСБ на линии разграничения между Арменией и Азербайджаном. Это было нужно, чтобы нивелировать проблемы в указанном районе.

В Армении полиция задержала участников митинга, который проходил во вторник утром, 14 мая, в Ереване. Манифестанты выступали с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.