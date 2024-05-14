Полиция задержала на протестах в Армении около 40 человек | 360°

Мир 14 мая 2024, 09:37 Полиция задержала на протестах в Армении около 40 человек Силовики в Ереване задержали 38 участников протестов против премьера Пашиняна РИА «Новости»

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Армянская полиция задержала некоторых участников митинга, который проходил утром в Ереване. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель пресс-службы МВД республики.

Участники митинга выступали с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Всего силовики задержали 38 протестующих.

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«По состоянию на текущий момент в полицейские отделения доставлены 38 человек», — указали в МВД.

Акции протеста против Пашиняна проходили в армянской столице и 13 мая. Силовики задержали порядка 134 участника демонстрации из-за «невыполнения законных требований представителей власти». Инициатором митинга стало движение «Тавуш во имя родины».

Протестующие перекрывали улицы, создавали баррикады из скамеек. По мнению лидера движения архиепископа Баграта Галстаняна, правительство во главе с Пашиняном допустило ряд ошибок во внутренней и внешней политике государства.