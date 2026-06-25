Россия закроет генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге

Генеральное консульство Румынии в Санкт-Петербурге прекратит работу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В ведомстве подчеркнули, что эта мера стала зеркальным ответом на решение властей республики отозвать согласие на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление руководителя персоной нон грата.

Генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге Космина-Константина Иониа также объявили персоной нон грата.

Ранее стало известно про закрытие консульства России в Констанце. Перед этим министерство обороны Румынии заявило о падении беспилотника на крышу жилого многоквартирного дома в Галаце. Власти республики назвали Россию виновной в ситуации.

Затем в МИД Румынии вызвали посла России и объявили о решении признать его персоной нон грата и прекращении работы генерального консульства.