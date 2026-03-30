Россия заключит транспортные соглашения с Марокко, Танзанией и Вьетнамом

В рамках Международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге Россия планирует заключить транспортные соглашения с несколькими государствами, включая Марокко, Танзанию, Камбоджу и Вьетнам. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин в беседе с РИА «Новости» .

«Мы подпишем соглашение с Марокко о международном автомобильном сообщении. С Танзанией и Камбоджей ожидаются меморандумы о взаимопонимании в области транспорта. Это документ, с которого все начинается», — сказал он.

По его словам, с Вьетнамом заключат протокол о корректировке соглашения о морском судоходстве в связи с растущим трафиком. С Монголией — документ по пунктам пропуска, с Казахстаном — меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации.

Также глава ведомства подробнее рассказал о соглашении с Морокко. Документ обеспечит российским водителям определенные гарантии по транспортному обслуживанию и по прохождению российских грузов на территории этого государства.