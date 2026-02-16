Путин принял предложение Токаева посетить в Казахстан

Российский лидер Владимир Путин принял приглашение казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Между политиками состоялся телефонный разговор. Во время диалога президент России подтвердил, что примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет в конце мая в Астане.

«Касым-Жомарт Токаев пригласил президента России осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято», — уточнили в пресс-службе.

Еще в ноябре прошлого года Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали большой пакет документов. Российский лидер назвал переговоры содержательными.