Россия заблокировала программу США в Совбезе ООН

Российская сторона решила заблокировать декабрьскую программу США в Совете Безопасности ООН из-за отказа американской администрации исключить из нее заседание по Украине. Об этом заявил ТАСС первый заместитель постоянного представителя России в международной организации Дмитрий Полянский.

«Американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утвержденной программы работы СБ на один месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта», — сказал он.

Дипломат напомнил, что в своей позиции власти России были изначально «предсказуемы и транспарентны». По его словам, на сложившуюся ситуацию повлияли «американское упрямство или англосаксонская солидарность».

Ранее США, Япония, Индия и Австралия выступили с предложением расширить Совбез ООН.В своей инициативе они пообещали вести борьбу с попытками подрыва ценностей ООН, ее Устава и учреждений.