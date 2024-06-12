Россия вывела миротворцев из Нагорного Карабаха

Минобороны Азербайджана: российские миротворцы покинули территорию республики

Фото: РИА «Новости»

Российский миротворческий контингент покинул территорию Азербайджана, процесс вывода завершился 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Нагорный Карабах покинули личный состав, вооружение и техника, указали в оборонном ведомстве.

«Процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории Азербайджана после Отечественной войны, завершился», — отметили в пресс-службе.

Министерство также опубликовало видеоролик с уезжающей колонной военных машин и техники.

Ранее Армения и Азербайджан провели делимитацию границы и начали ее демаркацию. Президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал этот процесс важным шагом. По его словам, стороны достигли соглашения «на основе двустороннего диалога и взаимопонимания».

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