Россия вывела миротворцев из Нагорного Карабаха
Минобороны Азербайджана: российские миротворцы покинули территорию республики
Российский миротворческий контингент покинул территорию Азербайджана, процесс вывода завершился 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Нагорный Карабах покинули личный состав, вооружение и техника, указали в оборонном ведомстве.
«Процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории Азербайджана после Отечественной войны, завершился», — отметили в пресс-службе.
Министерство также опубликовало видеоролик с уезжающей колонной военных машин и техники.
Ранее Армения и Азербайджан провели делимитацию границы и начали ее демаркацию. Президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал этот процесс важным шагом. По его словам, стороны достигли соглашения «на основе двустороннего диалога и взаимопонимания».