Россия выведет опергруппы пограничников с границы Армении и Азербайджана | 360°

Мир 14 мая 2024, 20:24 Россия выведет опергруппы пограничников с границы Армении и Азербайджана Бортников: Армения попросила Россию вывести пограничников с линии разграничения Аппарат президента Армении / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Армения обратилась к российскому руководству с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников с линии разграничения. Россия удовлетворила просьбу армянской стороны, об этом на пленарном заседании в Совфеде сообщил кандидат на пост директора ФСБ Александр Бортников, его процитировало РИА «Новости».

«Армянская сторона обратилась с просьбой вывести временные оперативные группы с линии разграничения <…>. Такое решение принято», — сообщил Бортников.

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По мнению властей Армении, это позволит решить проблему присутствия на территории, которая юридически пока не определена. Бортников отметил, что российские пограничные опергруппы сохранят свое присутствие в Армении и будут следить за ситуацией на границе с Турцией и Ираном. Также по просьбе армянского руководства Россия закроет пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц.