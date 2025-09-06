Россия выразила надежду на работу карт «Мир» в Таиланде

Россия рассчитывает, что карты «Мир» заработают в Таиланде. Об этом ТАСС сообщил посол в Бангкоке Евгений Томихин на полях Восточного экономического форума.

«Я надеюсь, что найдется больше смекалки и смелости у соответствующих регуляторов, которые договорятся и все-таки создадут более благоприятные условия для наших туристов и для таиландских туристов», — сказал он.

По его словам, решение о работе карт должно принять правительство Таиланда. Российская сторона старается убедить тайских коллег в том, что это выгодно. Томихин считает, что рано или поздно оба государства придут к использованию каких-либо механизмов.

Ранее стало известно, что России и Китай работают над упрощением оплаты картами для туристов.