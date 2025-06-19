Россия выйдет из соглашения с ФРГ о военном сотрудничестве

Россия выйдет из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве 1996 года. Информацию об этом опубликовала пресс-служба МИД.

«Формально действующее соглашение <...> о военно-техническом сотрудничестве от 14 июня 1996 года в нынешних условиях утратило смысл и практическое значение», — заявили в ведомстве.

В российском МИД отметили, что это соглашение не соответствует нынешнему состоянию российско-германских отношений, которые сложились из враждебной политики властей ФРГ и агрессивных милитаристских устремлений Германии.

«С учетом этого российская сторона намерена выйти из данного соглашения», — объяснили в министерстве.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов заявил, что в Германии, Финляндии, Великобритании, Латвии и Эстонии работают киберцентры, действующие против России. По его словам, в 2024 году количество компьютерных преступлений в стране выросло на 13% и превысило 765 тысяч.