Россия ввела персональные санкции против 21 британского парламентария

Министерство иностранных дел России запретило 21 британскому парламентарию въезд в страну. Это решение связано с антироссийской политикой Великобритании, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский стоп-лист ряда членов парламента Великобритании», — подчеркнули дипломаты.

Речь идет о 21 подданном Великобритании. Посетить Россию не смогут некоторые члены палаты лордов и палаты общин от Лейбористской партии. В будущем список будет пополняться и другими лицами.

В МИД подчеркнули, что увеличение объема вводимых антироссийских санкций, русофобные и враждебные высказывания и желание разрушить российскую государственность показывают, что британские власти не настроены выстраивать отношения с Россией, основанные на взаимном уважении.

Ранее президента США Дональда Трампа заподозрили в желании снять санкции с России для проведения успешных переговоров и урегулирования украинского конфликта.