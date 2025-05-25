Россия вошла в топ-3 экономик мира по доходам от торговли

Россия по итогам 2024 года вошла в топ-3 экономик по доходам от торговли

По итогам 2024 года Россия стала третьей в мире по размеру торгового профицита. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу данных национальных статистических служб.

За прошлый год данные по торговле опубликовала 91 крупнейшая страна, среди них торговый профицит на 2,3 триллиона долларов совокупно получили лишь 33 страны, а 58 государств ушли в минус на 2,8 триллиона долларов.

Лидерство по самым большим доходам от торговли до сих пор удерживает Китай — 991 миллиард, за ним следует Германия с 258 миллиардами. Россия идет третьей с торговым профицитом в 151 миллиард долларов.

Президент России Владимир Путин заявлял, что одной из важнейших проблем отечественной экономики сегодня является высокий уровень инфляции. Глава государства обратил внимание на необходимость «придавить» эти процессы, но при этом не допустить заморозки экономики.