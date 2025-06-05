Россия вошла в один из ключевых органов ООН

Путем тайного голосования Россия получила место в Экономическом и Социальном Совете ООН на 2026–2028 годы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Россия выдвигалась от группы восточноевропейских стран. Необходимый максимум в две трети голосов она набрала во втором туре тайного голосования. В организацию прошли также Украина и Хорватия. Белоруссии и Северной Македонии не хватило голосов.

ЭКОСОС отвечает за международное сотрудничество в экономической и социальной сферах. Каждые три года в него избираются по 54 страны. Ближайшая ротация произойдет 1 января 2026 года.

В 2023 году Россия вошла в Комиссию по соцразвитию и Межправительственную рабочую экспертную группу по международным стандартам учета и отчетности. RT сообщил, что через год ей удалось получить место в Комитете по программе и координации.