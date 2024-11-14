Россия одержала победу над Литвой за место в одном из ключевых комитетов ООН

Россия опередила Литву и заняла место в одном из ключевых комитетов ООН — по программе и координации. Об этом сообщил Telegram-канал российского постоянного представительства в организации.

«По итогам голосования в Генассамблее Российская Федерация одержала убедительную победу над Литвой со счетом 104 на 83 и была избрана в КПК на период 2025–2027 годы», — сообщили в постпредстве.

Российская делегация в ООН продемонстрировала свою значимость в обсуждении административных, финансовых и кадровых вопросов в рамках этой международной организации.

Комитет по программе и координации — это ключевой вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи и ЭКОСОС (Экономического и Социального Совета), который играет важную роль в оценке предложений генерального секретаря по регулярному бюджету и программной деятельности ООН на соответствие полномочиям директивных органов.

Ранее комитет ГА ООН одобрил резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Документ состоит из 74 пунктов и рекомендует странам принять меры для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, его поддержали 116 государств.