Россия включила Renault в санкционный список

Кабмин добавил французскую автомобильную компанию Renault в перечень юридических лиц, в отношении которых применяют специальные экономические меры. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В перечне Renault SAS будет указана под номером 75.

С компаниями из санкционного списка запрещено совершать сделки, исполнять перед ними обязательства по уже заключенным договорам. Также им нельзя осуществлять на территории России выгодные финансовые операции.

Автомобильный концерн Renault ушел с российского рынка в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Завод компании продали правительству Москвы.

Ранее россиян призвали отказаться от продукции, произведенной во Франции, из-за планов концерна Renault построить оборонные заводы на Украине.