Россия вдвое сократила импорт вина из ЕС

По итогам ноября Россия в два раза в годовом выражении сократила импорт вина из Евросоюза — до 47,6 миллиона евро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

Крупнейшим поставщиком этого алкогольного напитка в ноябре 2023 года была Латвия, через которую шло 46% всех поставок из Евросоюза. Однако с мая 2024 года пальма первенства перешла к Италии, которая в ноябре закрыла 35% отгрузок.

Латвия с 30% стала второй, третье место у Польши (13%), а четвертое место между собой поделили Литва и Португалия (по 6%), тогда как на долю Германии пришлись 5% поставок.

В сравнении с осенью 2023 года заметнее остальных импорт сократила Литва — до 2,9 миллиона евро. Латвия уменьшила объемы отгрузок в денежном выражении втрое — до 16,5 миллиона евро.

При этом Австрия нарастила поставки в шесть раз — до 270 тысяч евро, а Португалия в три — до трех миллионов евро.

Ранее стало известно, что производство алкоголя в России показало снижение третий год подряд.