Россия не позволит Украине перевооружиться под видом договоренностей о прекращении огня. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель страны в организации Василий Небензя.

«Повторения „Минска“ не будет. Вы можете на это не рассчитывать», — сказал он.

Представитель России подчеркнул, что принципиальную важность в урегулировании этого вопроса «раз и навсегда» имеет устранение первопричин украинского конфликта.

Новый раунд переговоров России и Украины состоится в понедельник в Стамбуле, 2 июня. На них российская сторона передаст киевскому режиму меморандум по будущему мирному договору. Он включает аспекты для решения первопричин кризиса.

Президент России Владимир Путин заявлял, что при подписании Минских соглашений страна рассчитывала на их соблюдение, но в итоге ее «просто надули».