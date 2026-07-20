МИД: Украина и Франция участвуют в планировании операций террористов в Африке

Специалисты из Франции и Украины активно участвуют в планировании операций террористов в Африке. Об этом ТАСС заявил директор департамента государств региона МИД России Анатолий Башкин.

По словам дипломата, речь идет не только о передаче разведывательных данных, но и непосредственно о процессе планирования.

«Это специалисты французские и частично украинские, которые принимают активное участие в применении боевых средств при планировании этих операций», — заявил Башкин.

Ранее заместитель министра иностранных дел Георгий Борисенко заявил, что украинские военные присутствовали в нескольких странах Африки и пытались создать там второй фронт против России.