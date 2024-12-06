Лавров: Россия до сих пор не получила от ФРГ результаты анализов Навального

Россия до сих пор не получила результаты анализов Алексея Навального после того, как он прошел лечение в клинике в ФРГ. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Нет ответа на вопрос, где результаты медицинских анализов недавно умершего Алексея Навального, лечившегося в Германии в 2020 году», — сказал он.

По словам Лаврова, российская сторона просила немцев предоставить результаты из-за плохого самочувствия Навального.

«Мы не нашли того, что нашли они. Не знаю, что они сделали с ним», — заявил министр.

Лавров добавил, что со стороны Германии так и не было информации, что обнаружили у Навального и какие методы лечения использовали.

В интервью Такеру Карлсону глава МИД отметил, что Россия готова пойти на все ради собственной безопасности.