Ликсутов: столичные предприятия нарастили выпуск лекарств на экспорт

Столичный производитель лекарств «Биннофарм» увеличил производство товаров на экспорт. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Зеленоградский завод со статусом промкомплекса в первом квартале 2025 года почти втрое увеличил выпуск востребованной за рубежом фармацевтической продукции», — рассказал он.

На экспорт отправляется около 41% от общего объема производства. Основные покупатели — страны СНГ. Компания выпускает широкий ассортимент лекарств, применяющихся в разных сферах медицины.