Ликсутов: столичные предприятия нарастили выпуск лекарств на экспорт

Столичный производитель лекарств «Биннофарм» увеличил производство товаров на экспорт. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Зеленоградский завод со статусом промкомплекса в первом квартале 2025 года почти втрое увеличил выпуск востребованной за рубежом фармацевтической продукции», — рассказал он.
На экспорт отправляется около 41% от общего объема производства. Основные покупатели — страны СНГ. Компания выпускает широкий ассортимент лекарств, применяющихся в разных сферах медицины.
«Например, для рынков стран СНГ производятся лекарственные препараты в форме аэрозоля для ингаляций для лечения и купирования симптомов астмы и хронических заболеваний легких», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Завод производит лекарства в различных формах: суспензии, таблетки, капсулы, суппозитории. Его мощности позволяют наращивать объемы производства, а статус промышленного комплекса — экономить на аренде земли и налогах.
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