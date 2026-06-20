Россия стала поставлять в Китай в 6 раз больше кукурузы

Россия в мае текущего года нарастила поставки кукурузы в Китай в 5,7 раза по сравнению с апрелем — до 13,9 миллиона долларов. Это максимальный показатель с января, подсчитало РИА «Новости» по данным китайской статслужбы.

В мае также выросли поставки овса: в полтора раза за месяц и в 1,6 раза за год — до 6,9 миллиона долларов, максимума с ноября 2025 года. Однако за январь–май экспорт овса сократился на треть — до 16 миллионов.

Гречихи Россия отправила на 7,4 миллиона долларов: +7% к апрелю, +36% год к году; за пять месяцев — 36,1 миллиона, или +16%. Экспорт ячменя упал на 35% за месяц — до 5,9 миллиона долларов, минимума с июля 2025 года, но в годовом выражении вырос в 5,7 раза.

За пять месяцев поставки ячменя достигли 69,9 миллиона — +69%. Также Китай закупил пшеницы на 1,2 миллиона долларов — в три раза больше, чем в мае 2025 года, а за январь–май — в 2,8 раза больше, до 7,2 миллиона.

Ранее политолог заявил, что Россия значительно увеличила экспорт товаров в Китай за последние годы.