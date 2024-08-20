Россия созовет заседание Совбеза ООН на тему подрыва «Северных потоков»

Россия на заседании Совета Безопасности ООН затронет тему подрыва «Северных потоков». Об этом заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский, его слова передала газета «Известия» .

«Конечно, в какой-то определенный момент мы доведем это до сведения Совета Безопасности. Скорее всего, на открытом брифинге», — заявил он.

Также Полянский отметил, что ФРГ следует предоставить Совбезу организации информацию о расследовании взрывов. Единственным выводом Германии при разбирательстве были данные о подрывах, что вызывает определенные сомнения, подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что вбросы о теракте на «Северных потоках», который якобы устроили украинские «дайверы-любители», являются попыткой настоящих заказчиков отвести от себя подозрения. Она назвала эту информацию «шелухой и классическими фейками».