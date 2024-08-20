Россия созовет заседание Совбеза ООН на тему подрыва «Северных потоков»
Полянский: Германия обязана раскрыть данные о диверсии на «Северных потоках»
Россия на заседании Совета Безопасности ООН затронет тему подрыва «Северных потоков». Об этом заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский, его слова передала газета «Известия».
«Конечно, в какой-то определенный момент мы доведем это до сведения Совета Безопасности. Скорее всего, на открытом брифинге», — заявил он.
Также Полянский отметил, что ФРГ следует предоставить Совбезу организации информацию о расследовании взрывов. Единственным выводом Германии при разбирательстве были данные о подрывах, что вызывает определенные сомнения, подчеркнул он.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что вбросы о теракте на «Северных потоках», который якобы устроили украинские «дайверы-любители», являются попыткой настоящих заказчиков отвести от себя подозрения. Она назвала эту информацию «шелухой и классическими фейками».