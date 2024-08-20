Россия созовет заседание Совбеза ООН на тему подрыва «Северных потоков»

Полянский: Германия обязана раскрыть данные о диверсии на «Северных потоках»

Фото: РИА «Новости»

Россия на заседании Совета Безопасности ООН затронет тему подрыва «Северных потоков». Об этом заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский, его слова передала газета «Известия».

«Конечно, в какой-то определенный момент мы доведем это до сведения Совета Безопасности. Скорее всего, на открытом брифинге», — заявил он.

Также Полянский отметил, что ФРГ следует предоставить Совбезу организации информацию о расследовании взрывов. Единственным выводом Германии при разбирательстве были данные о подрывах, что вызывает определенные сомнения, подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что вбросы о теракте на «Северных потоках», который якобы устроили украинские «дайверы-любители», являются попыткой настоящих заказчиков отвести от себя подозрения. Она назвала эту информацию «шелухой и классическими фейками».

«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября

«Задача превратилась в общую веру». Ветеран СВО — о службе с бойцами других религий

От следователя до инцела. Кто такой Алексей Поднебесный и в чем его заподозрили

Курская АЭС. История атомной станции, на которую нацелился Зеленский

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте