Россия сокрушительно ответит на любую агрессию против Калининградской области

Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит сокрушительный ответ. Такое заявление РИА «Новости» сделал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью ранее заявил, что альянс собирается оперативно подавить оборонный потенциал России в Калининградской области.

Патрушев в свою очередь напомнил, что регион — неотъемлемая часть страны.

«Любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — сказал помощник президента.

Он добавил, что у России есть все необходимые инструменты для гарантии безопасности Калининградской области.

Ранее итальянский обозреватель Фабрицио Поджи заявил, что страны ЕС стали готовиться к военному противостоянию с Россией.