Россия сократила экспорт шоколада в Грузию до минимума с начала года

В мае текущего года Грузия сократила импорт российского шоколада и изделий из него на 26% по сравнению с апрелем — до 1,6 миллиона долларов. Показатель оказался минимальным с февраля 2025-го, а также на 21% ниже, чем в мае прошлого года, подсчитало РИА «Новости» по данным грузинской статслужбы.

Несмотря на месячное падение, за первые пять месяцев грузины нарастили закупки шоколада из России на 8% — до 10,7 миллиона долларов. Страна заняла второе место среди основных поставщиков сладостей в Грузию. В пятерке также Украина с показателем 1,9 миллиона, Армения — 999 тысяч, Польша — 680 тысяч и Турция — 576 тысяч.

Поставки мучных изделий, напротив, выросли на 27% за месяц — до 2,2 миллиона долларов, хотя в годовом выражении снизились на 3%. Экспорт сахарных сладостей упал на 6% за месяц и на 39% за год — до 4,4 миллиона.

В то же время Россия значительно увеличила объем поставок кукурузы в Китай: экспорт вырос почти в шесть раз.