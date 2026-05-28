Россия по-прежнему на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС .

«Россия со своей стороны продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности», — отметил Путин на российско-казахстанских переговорах в узком составе.

Президент пояснил, что некоторые недоброжелатели пытаются с этим бороться, однако у них самих не все в порядке, и Российская Федерация остается на четвертом месте после Китая, Соединенных Штатов и Индии.

Ранее российский лидер прибыл в Казахстан на переговоры. Его встретил у трапа президент Касым-Жомарт Токаев и поприветствовали пролетом истребителей с российским триколором.