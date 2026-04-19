Россия сохранила историческую память о жертвах и победах Второй Мировой войны, несмотря на попытки переписать ее. Об этом в эфире « Соловьев Live » заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Надо отдать должное, несмотря на попытки отменить нашу историческую память, мы ее сохранили. Были разные моменты, и оступались тоже, но сохранили и передали в будущее поколение», — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что Россия всегда говорила об общей победе во Второй мировой и не делила ее. Но Запад начал делить победу на тех, кто может считаться победителем, а кто нет.

«Мы говорили, что роль нашей страны была решающая, что по количеству жертв несопоставимо ни с кем. Мы подчеркивали роль всех, кто боролся с коричневой чумой», — резюмировала официальный представитель МИД.

Ранее представитель МИД указала на проблему роста исторической агрессии за границей.