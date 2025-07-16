Россия сохранила позицию четвертой экономики мира
По итогам 2024 года Россия осталась четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка сообщило РИА «Новости».
Речь идет о величине внутреннего валого продукта, пересчитанного по ППС, то есть по уровню нынешних цен в экономике страны.
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По оценке регулятора, за год объем российской экономики вырос с 6,45 до 6,92 триллиона долларов. В тройку лидеров попали Китай (38,2 триллиона долларов), США (29,2 триллиона) и Индия (16,2 триллиона).
На пятом месте оказалась Япония — ближайший преследователь России в этом топе. Причем, как отметило агентство, РФ удалось увеличить отрыв от нее вдвое — с 264 до 514 миллиардов долларов.