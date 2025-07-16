Россия сохранила позицию четвертой экономики мира

По итогам 2024 года Россия осталась четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка сообщило РИА «Новости» .

По оценке регулятора, за год объем российской экономики вырос с 6,45 до 6,92 триллиона долларов. В тройку лидеров попали Китай (38,2 триллиона долларов), США (29,2 триллиона) и Индия (16,2 триллиона).

На пятом месте оказалась Япония — ближайший преследователь России в этом топе. Причем, как отметило агентство, РФ удалось увеличить отрыв от нее вдвое — с 264 до 514 миллиардов долларов.