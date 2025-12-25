Россия согласилась письменно подтвердить, что не будет нападать на страны Запада

МИД: Россия готова оформить документ об отсутствии намерений нападать на ЕС

Российская сторона выразила готовность в письменном виде подтвердить, что не имеет агрессивных планов в отношении государств Евросоюза и НАТО. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия готова оформить соответствующие обязательства в виде письменного, юридически обязывающего документа», — отметила она.

Дипломат добавила, что формат можно установить в ходе переговоров. По ее словам, документ должен представлять из себя полноценный международно-правовой акт.

Захарова добавила, что Россия остается открытой для контактов на равноправной основе.

Ранее официальный представитель МИД назвала недостоверной опубликованную агентством Bloomberg информацию о том, что российская сторона якобы планирует внести корректировки в американский мирный план по Украине. Она подчеркнула, что у издания нет надежных источников.