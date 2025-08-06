Россия сделала представление Израилю после атаки на машину с дипломатами

Посольство России в Тель-Авиве сделало Израилю представление из-за нападения на машину с дипломатами, работающими в представительстве при Палестинской национальной администрации. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Нападение произошло 30 июля недалеко от Иерусалима. Дипломатам угрожали, а машина получила повреждения. При этом, как отметила Захарова, недалеко от места происшествия находились израильские военные, которые демонстративно не вмешались в конфликт.
«Рассматриваем данный инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — подчеркнула представитель МИД.
Ранее Захарова раскритиковала США за отказ участвовать в конференции ООН по ситуации в Палестине и урегулированию конфликта.
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