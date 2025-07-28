Россия с 1 августа закроет 20 пунктов пропуска с Украиной

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Закрыть с 1 августа пункты пропуска через госграницу РФ, установленные в соответствии с соглашением между правительством России и правительством Украины <…> от 8 февраля 1995 года», — сказано в документе.

В перечень вошли 13 автомобильных пунктов пропуска в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областях и других российских регионах. В списке также указали семь железнодорожных пунктов пропуска.

В документе указали пограничные переходы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Эти регионы вошли в состав России в 2022 году по результатам референдума.