Украинскому руководству следует признать итоги референдумов в четырех регионах. Об этом Sky News Arabia заявил президент Владимир Путин.

По его словам, игнорирование результатов референдумов может «означать вероятность возобновления вооруженного конфликта».

Также он отметил, что большая часть украинских граждан хочет дружбы с Россией, но власти страны при принятии решений не руководствовались национальными интересами, а подчинялись иностранным кураторам.

«Украина заслуживает лучшей участи, чем быть инструментом в руках внешних сторон, работающих против России», — подчеркнул Путин.

Ранее президент выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Геополитический аналитик из США Марк Слебода отметил, что мероприятие стало грандиозным событием, опровергшим миф об изолированности России.